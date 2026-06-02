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02 июня, 12:20

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RT: небо над Киевом затянуло дымом после взрывов

Небо над Киевом затянуло дымом после взрывов – СМИ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Небо над украинской столицей затянуло дымом после серии ночных взрывов, сообщает RT со ссылкой на украинские издания.

Ранее СМИ писали, что в ночь на 2 июня в нескольких городах и областях Украины прогремело множество взрывов.

Сообщалось о звуках детонации в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске, Николаеве, а также в Хмельницкой области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена почти на всей территории Украины.

Позднее стало известно, что часть абонентов в шести областях государства осталась без электричества. Причиной отключения света стало повреждение энергоинфраструктуры.

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