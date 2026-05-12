Politico: Киев предложил Москве взаимно прекратить удары по аэропортам

Глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью Politico заявил, что Киев предложил Москве взаимно прекратить удары по аэропортам и попросил Европу подключиться к обсуждению этой инициативы, сообщает Life.ru.

Сибига отметил, что Киев рассматривает такой шаг в качестве отдельного направления переговоров на фоне замедления контактов между Россией и Украиной при посредничестве США. По его мнению, страны Европы могли бы создать специальную площадку для обсуждения ограниченного соглашения.

"Вероятно, нам нужна новая роль Европы в наших миротворческих усилиях", – подчеркнул он.

Сибига добавил, что украинский президент Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с рядом европейских лидеров, уточнив при этом, что Киев не предлагает Европе заменить США в переговорном процессе и что речь идет о дополнительном дипломатическом канале.

Ранее Владимир Путин заявлял, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.