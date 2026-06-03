Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Жителей трех населенных пунктов на Кубани эвакуируют из-за перелива реки через дамбу в районе хутора Западного, сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

Речь идет о хуторах Западном и Урме, СНТ "Йодник", а также селе Гвардейском. В общей сложности там проживают около 180 человек. Накануне были вывезены маломобильные жители. Пункты временного размещения подготовлены в городе Крымске и селе Экономическом.

Помимо этого, было проведено оповещение населения в муниципальных образованиях, включая подворовое, а в местах сбора приготовили автобусы для эвакуации.

Ранее из-за перелива воды из русла реки Кубани после дождей в нескольких населенных пунктах Крымского района был введен режим чрезвычайной ситуации. Он распространился на территорию станицы Троицкой и села Гвардейского, а также хуторов Западного и Урма.

