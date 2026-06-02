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02 июня, 12:38

Культура

Прощание с Зоей Богуславской началось в Центре Вознесенского

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Гражданская панихида по вдове Андрея Вознесенского, заслуженному деятелю культуры РФ Зое Богуславской началась в Центре Вознесенского. Об этом сообщает ТАСС.

Официальная часть церемонии продлится до 14:00, проститься с Богуславской смогут все желающие. Гроб с телом установлен в последнем из помещений центра.

Вся площадь центра отведена под проведение гражданской панихиды. Перед входом расположена конструкция с черно-белым портретом вдовы Вознесенского, окруженная корзинами с цветами. В самом центре расставлены вазы с белыми цветами, а на стены с помощью проекторов выведены кадры из творческой жизни Богуславской.

Венки на церемонию направили Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Государственный театр наций, Московский театр Олега Табакова, Московский театр "Мастерская Петра Фоменко", Фонд Вознесенского, Союз театральных деятелей РФ, коллектив Центра Вознесенского, журналисты Александр Мирошенков и Андрей Малахов.

О смерти Богуславской стало известно 14 мая. Она умерла в возрасте 102 лет.

Богуславская была известна не только как жена одного из крупнейших поэтов-шестидесятников, но и как автор романов, пьес и книг по искусству. В 60–70-х она стала известна своей интеллектуальной прозой и театральной критикой, позже создала независимую премию "Триумф".

В 2025 году Богуславская удостоилась литературной премии "Большая книга" за мемуары "Халатная жизнь". После смерти супруга Богуславская занималась сохранением его наследия. При ее активном участии и появился Центр Вознесенского.

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