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02 июня, 12:05

Культура

Заслуженная артистка РФ Нина Марушина умерла на 92-м году жизни

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заслуженная артистка России Нина Марушина умерла на 92-м году жизни. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Театра Пушкина.

Отмечается, что совсем недавно артистка отпраздновала свой день рождения. В театре назвали ее уход из жизни невосполнимой утратой.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Нины Александровны. Скорбим вместе с вами", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с Марушиной будет сообщено дополнительно.

Артистка родилась 16 мая 1935 года в Саратове. С 1962-го служила в Тетре Пушкина, перед этим окончив Школу-Студию МХАТ. Помимо театра, она работала в кино и на телевидении.

Среди ее работ – "Бабий бунт", "День за днем", "Дни нашей жизни", "Про Ромку и его друзей", "Обломов", "Нежный образ твой", "Цензуру к памяти не допускаю", "Корова", "Деструкторы".

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