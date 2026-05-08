Умер заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев

Скончался бывший актер Российского академического молодежного театра (РАМТ), заслуженный артист РФ Вячеслав Николаев. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа.

Артисту было 67 лет. Как рассказал ТАСС источник, ранее Николаев перенес инсульт.

Вячеслав Николаев родился в 1968 году. В 1989-м он выпустился из ЛГИТМиКа. Около 20 лет актер служил в театре "Сфера" и 2 года – в Театре сатиры. Также он снялся в более чем 20 фильмах и сериалах, получив известность благодаря роли Иванова в сериале "Возвращение Мухтара".

В РАМТе артист проработал более 10 лет. Там он исполнил роли банкира Крауфа в "Приключениях капитана Врунгеля", Кетчера и Кинкеля в трилогии "Берег утопии", Вернера Ламппе в "Нюрнберге", Маркиза Чибо в "Лоренцаччо", Меннерса в "Алых парусах", а также члена банка в "Чехов-GALA".

