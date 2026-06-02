Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева и другим городам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении министерства иностранных дел России", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Украина сознательно совершает бесчеловечные теракты против мирного населения и детей, что создает совершенно иную парадигму. Так пресс-секретарь российского президента объяснил слова Владимира Путина о том, что Украина решила придать конфликту новое качество.

Песков пояснил, что колледж в Старобельске, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), никогда не был военным или околовоенным объектом, и Киев знал об этом. Он намеренно уничтожил учебное заведение.

"Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось", – указал представитель Кремля и добавил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам.

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета был нанесен 22 мая. В момент атаки в здании было 86 учащихся и один сотрудник.

По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, для удара украинские военные использовали 16 дронов. Они взорвались на территории образовательного учреждения.

В результате погиб 21 человек, еще более 60 получили травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.