Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 12:44

Политика
Главная / Новости /

Песков: РФ наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины

Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Украины – Песков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия наносит системные удары по военной инфраструктуре Киева и другим городам, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вы видите, что наносятся системные удары по военной инфраструктуре киевского режима: по Киеву, по другим городам. Об этом говорилось в недавнем заявлении министерства иностранных дел России", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Украина сознательно совершает бесчеловечные теракты против мирного населения и детей, что создает совершенно иную парадигму. Так пресс-секретарь российского президента объяснил слова Владимира Путина о том, что Украина решила придать конфликту новое качество.

Песков пояснил, что колледж в Старобельске, который атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ), никогда не был военным или околовоенным объектом, и Киев знал об этом. Он намеренно уничтожил учебное заведение.

"Об этом говорит состав беспилотников, об этом говорят технические характеристики, средства связи, которые использовались. Все это уже установлено и об этом публично говорилось", – указал представитель Кремля и добавил, что Россия по-прежнему открыта к переговорам.

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета был нанесен 22 мая. В момент атаки в здании было 86 учащихся и один сотрудник.

По словам главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, для удара украинские военные использовали 16 дронов. Они взорвались на территории образовательного учреждения.

В результате погиб 21 человек, еще более 60 получили травмы. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте.

Путин попросил доложить о лечении пострадавших при теракте в Старобельске

Читайте также


властьполитика

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика