Мирошник заявил, что перемирие показало неспособность Киева к ответным мирным шагам

Украина продемонстрировала неспособность отвечать взаимностью на "добрые дела" России по итогам пасхального перемирия. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что украинская сторона не воспринимает никаких гуманных шагов. По его словам, Киев не способен адекватно реагировать на взаимные шаги, направленные на сохранение жизни и здоровья гражданского населения.

Владимир Путин объявлял пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Распоряжения были отданы министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову.

Минобороны РФ зафиксировало 6 558 нарушений пасхального перемирия со стороны Вооруженных силу Украины (ВСУ). Украинская сторона продолжила использовать беспилотники и артиллерию для нанесения ударов по позициям российских войск.