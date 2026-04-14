Новости

Новости

Майские праздники 2026 года станут самыми короткими за последние 8 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Майские праздники 2026 года продлятся дважды по 3 дня и станут самыми короткими за последние 8 лет. Об этом РИА Новости сообщил руководитель юридической практики в одной компании по поиску работы Александр Южалин.

Сокращение периода отдыха связано с тем, что в этом году выходные дни с новогодних каникул на май дополнительно не переносились. В результате при пятидневной рабочей неделе в мае будет 19 рабочих дней и 12 нерабочих.

Отмечается, что праздничный день, 1 мая, выпадает на пятницу, поэтому первая часть выходных продлится с 1 по 3 мая включительно. День Победы, 9 мая, приходится на субботу.

Согласно законодательству, нерабочий праздничный день, совпавший с выходным, переносится на ближайший рабочий день – в данном случае на понедельник, 11 мая. Таким образом, вторая серия выходных составит три дня: с 9 по 11 мая.

Ранее в Госдуме напомнили, что в июне россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, которая продлится четыре дня – с 8 по 11 июня. Укороченный график обусловлен празднованием Дня России.

