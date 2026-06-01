01 июня, 12:29

На севере Москвы началась модернизация газорегуляторного пункта "Вокзальный"

Специалисты приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Вокзальный", обеспечивающего газоснабжение жилых домов в районах Коптево и Войковский на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – отметил заммэра.

Решение о модернизации газорегуляторного пункта было принято из-за длительной работы оборудования. Специалисты планируют заменить устаревшие устройства современным отечественным газорегуляторным пунктом шкафного типа мощностью 1 640 кубометров. Он обладает высокой надежностью и пониженным шумом.

Также рабочие обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункт оборудуют автоматическими запорными устройствами, чтобы в реальном времени контролировать его работу. Весь процесс модернизации проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газа.

Ранее специалисты завершили реконструкцию газопровода низкого давления в районе Соколиная Гора. В результате удалось модернизировать свыше 1,5 километра трубопроводов на Кирпичной и Вольной улицах. В частности, специалисты заменили устаревшие стальные трубы на полиэтиленовые. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет.

