На севере Москвы началась модернизация газорегуляторного пункта "Вокзальный"

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты приступили к модернизации крупного газорегуляторного пункта "Вокзальный", обеспечивающего газоснабжение жилых домов в районах Коптево и Войковский на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах", – отметил заммэра.

Решение о модернизации газорегуляторного пункта было принято из-за длительной работы оборудования. Специалисты планируют заменить устаревшие устройства современным отечественным газорегуляторным пунктом шкафного типа мощностью 1 640 кубометров. Он обладает высокой надежностью и пониженным шумом.

Также рабочие обновят подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Пункт оборудуют автоматическими запорными устройствами, чтобы в реальном времени контролировать его работу. Весь процесс модернизации проведут в сжатые сроки без отключения потребителей от газа.

Ранее специалисты завершили реконструкцию газопровода низкого давления в районе Соколиная Гора. В результате удалось модернизировать свыше 1,5 километра трубопроводов на Кирпичной и Вольной улицах. В частности, специалисты заменили устаревшие стальные трубы на полиэтиленовые. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет.

