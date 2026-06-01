01 июня, 15:11

Лантратова заявила о возвращении 165 жителей Курской области с территории Украины

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

России удалось вернуть на родину 165 жителей Курской области, которые удерживались на территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, 16 из 165 вернувшихся курян – дети. Кроме того, силами аппарата уполномоченного по правам человека ведется большая работа по воссоединению семей, которые были вынуждены расстаться из-за утери документов и других сложностей.

"Удалось помочь воссоединить порядка 80 семей. Это почти 50 детей и в общем количестве 101 человек, которые теперь были сначала разлучены, а теперь воссоединились со своими родными и близкими", – цитирует Лантратову ТАСС.

Бои на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. Наступление Вооруженных сил Украины было остановлено, а в апреле 2025 года Владимиру Путину доложили о завершении операции по освобождению региона от вражеских войск.

Погибшими после вторжения ВСУ в Курскую область были признаны 446 мирных жителей. Всего в базах розыска были 2 173 курянина, из которых удалось установить местонахождение 1 841. Не считая 446 погибших, в базе еще остаются 332 фамилии.

