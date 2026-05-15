Россия передала Украине четырех жителей Сумской области

Россия в рамках обмена военнопленными также передала Украине четырех жителей Сумской области, которые ранее были эвакуированы из зоны боевых действий. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в MAX.

"Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны", – написала Лантратова.

Кроме того, Россия передала Украине 528 тел погибших солдат ВСУ, получив в ответ останки 41 бойца.

"От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным", – добавила уполномоченный по правам человека.

15 мая между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными по формуле "205 на 205". Также из плена освобождены 13 раненых бойцов, которым сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.

Предыдущий обмен пленными между сторонами состоялся 24 апреля. Тогда на родину вернулись 193 российских военнослужащих. Взамен Украине передали такое же количество украинских военных.

До этого сообщалось, что Россия и Украина обсудят вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести. Переговоры по этим вопросам многоступенчатые, со множеством условий и обсуждений.