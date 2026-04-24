Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 15:52

Россия вернула из украинского плена 193 военных

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Кирилл Каллиников

Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих, в ответ были переданы 193 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В настоящее время российские бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Ранее РФ вернула из украинского плена 175 военных. Взамен были переданы 175 украинских пленных. Самолет с российскими военнослужащими приземлился в одном из аэропортов Подмосковья 11 апреля.

Также на родину доставили семерых жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. Посредническую помощь в возвращении российских военных из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

До этого сообщалось, что омбудсмены России и Украины обсудят вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести. Как заявляла российский омбудсмен Татьяна Москалькова, уже есть заявки от 16 семей, которые хотели бы воссоединиться.

