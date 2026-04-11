Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В одном из аэропортов Подмосковья приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной Киеву, передает РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 11 апреля Россия вернула из украинского плена 175 военных. Взамен переданы 175 украинских пленных. Кроме того, на родину доставили семерых жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал.

Перед отправкой в Россию бойцы находились на территории Белоруссии, где им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь. По прибытии в Россию все военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

В ведомстве также добавили, что посредническую помощь в возвращении российских военных из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины обсудят вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, в настоящее время уже есть заявки от 16 семей, которые хотели бы воссоединиться.