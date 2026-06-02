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02 июня, 14:55

Происшествия

Пропавшего в горах Крыма студента неделю ищут добровольцы из трех регионов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пропавшего студента из Ялты неделю ищут в горах на южном берегу Крыма, к поискам присоединились добровольцы из Краснодарского края и Москвы. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы поискового отряда "ЛизаАлерт" Крым Нина Шандибаева.

"Местонахождение Александра (Скрипникова. – Прим. ред.) неизвестно с 25 мая. Согласно полученной записи с камер видеонаблюдения, он направлялся в сторону леса", – сказала Шандибаева.

Работы серьезно осложняют погодные условия и сложный рельеф, преимущественно состоящий из густого массива, труднопроходимых зарослей и крутых каменных подъемов. Шандибаева подчеркнула, что поиски будут продолжаться, пока сохраняется хотя бы малейший шанс найти молодого человека.

Ранее в ХМАО спустя пять дней поисков нашли тело 13-летней девочки. 27 мая четверо подростков пришли на берег реки Конды. Девочка прыгнула в воду с палубы пришвартованной баржи, но не справилась с течением, и ее затянуло под воду.

Очевидцы пытались спасти ребенка, но безуспешно. Тело унесло на три километра вниз по реке.

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