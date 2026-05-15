Завершена реконструкция газопровода в районе Соколиная Гора

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили реконструкцию газопровода низкого давления в районе Соколиная Гора, передает портал мэра и правительства столицы.

Работы велись с марта прошлого года. В результате удалось модернизировать свыше 1,5 километра трубопроводов на Кирпичной и Вольной улицах. Это было необходимо для повышения эффективности системы газоснабжения города.

В частности, специалисты заменили устаревшие стальные трубы на полиэтиленовые, так как современные материалы гораздо более надежные и долговечные. Срок службы нового газопровода превышает 40 лет.

Замену труб проводили открытой прокладкой, учитывая застройку района. Реконструкция шла поэтапно, чтобы снизить неудобства для жителей.

Вместе с тем специалистам предстоит проверить 10,8 тысячи запорных устройств, которые обеспечивают безопасность газораспределительной сети столицы, до конца года. Запорные устройства позволяют оперативно перекрывать подачу газа.

