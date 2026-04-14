Новости

Новости

14 апреля, 10:56

Город

Свыше 5 тысяч сварных соединений проверили на газопроводах Москвы с начала года

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты Мосгаза проверили свыше 5 тысяч сварных соединений на газопроводах. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что такие проверки необходимо проводить во время строительства, реконструкции и капремонта газопроводов. Без диагностики объект не вводят в эксплуатацию.

Проверяют швы с помощью ультразвукового и рентгенографического методов. Для этого конструкцию можно не вскрывать. При этом благодаря технологии специалисты получают полное представление о качестве соединений и на стальных, и на полиэтиленовых трубах.

Все швы проверяют несколько раз, поэтому обнаруживаются даже скрытые повреждения. Участок начинает свою работу только после положительного заключения технического надзора компании.

Благодаря рентгенографии в Москве изучили порядка 3,5 тысячи соединений. Сначала металл просвечивается, после чего структура шва фиксируется. И еще около 1,5 тысячи соединений изучили ультразвуком, который позволил быстро обнаружить повреждения прямо во время диагностики.

При строительстве и модернизации газопроводов специалисты, как правило, применяют две технологии сразу, чтобы ничего не упустить. Они управляют рентгеновскими установками дистанционно. Эти устройства перемещаются внутри труб, весят до 50 килограммов и могут работать до 8 часов без перерыва при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов. Телескопические системы также работают внутри труб и направляют изображение с камер операторам.

В ходе работ применяются кроулерные системы с рентгеновскими установками, цифровые комплексы обработки данных, а также передвижные лаборатории на базе автомобиля "КамАЗ". Благодаря новейшему оборудованию можно быстро устранять дефекты.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в столице обновят 15 газорегуляторных пунктов. Модернизация проводится регулярно, при этом используются материалы российского производства. Работы пройдут быстро и без отключения потребителей.

