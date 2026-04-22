Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 16:35

Город

Строительство нового газорегуляторного пункта стартовало на юго-западе Москвы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Строительство нового газорегуляторного пункта "РТС Южное Бутово – 2" началось на юго-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что в Москве продолжается работа по обновлению ГРП, отвечающих за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в необходимых пределах. Более того, в столице возводят новые пункты для обеспечения бесперебойной подачи газа в жилые дома и на промышленные предприятия.

Проектом, реализуемым в ЮЗАО, предусмотрена подача газа на ТЭЦ-26 и районную тепловую станцию "Южное Бутово". Пропускная способность нового ГРП составит 70 тысяч кубометров в час, что позволит увеличить количество подключений.

Объект оснастят современным оборудованием, произведенным АО "Мосгаз". Оно имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики. Дополнительно специалисты выполнят прокладку подводящих газопроводов.

В комплексе уточнили, что все московские ГРП обязательно оборудуются запорными устройствами. Параметры их работы контролируют из центральной диспетчерской, что позволяет в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

"Строительство новых газорегуляторных пунктов позволит обеспечить качественное газоснабжение и повысить уровень цифровизации газораспределительной системы", – добавили в пресс-службе.

Тем временем на востоке Москвы идет строительство крупного ГРП "Косино с/х Моссовета". Его пропускная способность – 200 тысяч кубометров в час. За счет этого распределительные сети продолжат работать устойчиво и бесперебойно даже в условиях больших нагрузок.

