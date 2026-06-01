Капитан задержанного в Атлантике танкера Tagor оказался гражданином России

Капитан танкера Tagor, задержанного французскими ВМС в Атлантическом океане, заявил, что является гражданином России. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора Бреста Стефана Келленберже.

По его словам, капитан неоднократно отказывался выполнять указания французских военных, из-за чего возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту находились 23 члена экипажа, их гражданство не уточняется.

О задержании ВМС Франции нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России, стало известно 1 июня. По словам французского президента Эммануэля Макрона, задержание прошло в строгом соответствии с морским правом. Позднее посольство РФ в Париже запросило информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа, но ответа не получило.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал задержание танкера незаконным и заявил, что подобные действия граничат с международным пиратством. Он подчеркнул, что Москва не согласна с тем, что операция Франции якобы соответствует международному праву. Также Песков добавил, что, учитывая негативный опыт, российская сторона продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов.