Песков прокомментировал возможную отмену безвиза с Сербией

Решения об отмене безвизового режима между странами принимаются на основе взаимности и, как правило, симметричны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможной отмене Сербией безвизового режима с РФ.

"Как только проработка (вопроса о возможном отмене безвиза. – Прим. ред.) по линии всех соответствующих ведомств с двух сторон будет завершена, о результатах этой проработки вы узнаете", – указал он в ответ на вопрос, были ли сигналы от Белграда по этой теме и готовит ли Москва ответные меры.

О том, что власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией, ранее заявил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По словам политика, это связано с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз (ЕС).

Утверждалось, что безвиз между РФ и Сербией может быть отменен к концу 2026 года либо за полгода до вступления страны в ЕС. При этом сам Станоевич негативно высказывался о вступлении в объединение, так как это может привести к усугублению ситуации в стране и критической потере поддержки властей среди граждан.

