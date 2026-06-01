В Башкирии женщина истязала и убила дочь за плач

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Республики Башкортостан"

В башкирском Благовещенске 29-летняя женщина убила дочь, так как та раздражала ее своим плачем. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что с августа 2024-го по февраль 2025 года фигурантка систематически истязала девочку, в том числе ограничивала в еде, из-за чего та почти не набирала вес. Также мать лишала ребенка медицинской помощи и нормальной гигиены.

Чтобы заглушить плач дочери, женщина кричала, сильно трясла и била ребенка, накрывала ее лицо тканью, завязывала рот, включала громкие звуки и кутала в теплую одежду в душном помещении.

В ночь на 18 февраля 2025 года в очередной раз недовольная плачем женщина убила дочь. Ее признали виновной по четырем статьям – пункт "в" части 2 статьи 105 ("Убийство малолетнего"), пункт "в" части 2 статьи 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"), пункту "г" части 2 статьи 117 ("Истязание") и статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Верховный суд приговорил фигурантку к 17 годам колонии общего режима с дополнительным ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее в Туле возбудили уголовное дело против 39-летнего местного жителя, который систематически истязал своего 6-летнего сына. По данным следствия, мужчина избивал ребенка руками, ремнем и другими предметами, а также связывал и изолировал от общения.

Пострадавшего мальчика и четверых его братьев изъяли из семьи и поместили в специализированные учреждения, где им окажут помощь. Отцу предъявлено обвинение, суд отправил его под стражу.