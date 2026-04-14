Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 07:57

Город

Два коммерческих помещения выставлены на торги в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два коммерческих помещения в районах Якиманка и Мещанском выставлены на торги. Одно из них имеет свободное назначение, а другое предназначено для бытового обслуживания, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город предоставляет предпринимателям возможности приобретения недвижимости для бизнеса или инвестиций на открытых аукционах. Полный перечень лотов доступен на инвестиционном портале Москвы, а для экономии времени можно воспользоваться сервисом подбора объектов по заданным фильтрам: метражу, расположению и стоимости в разделе "Торги Москвы", – напомнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения занимают 72,9 и 77,8 квадратного метра соответственно. Одно из них располагается на первом этаже, а другое – на цокольном. Помещение на улице Большой Полянке находится в исторически ценном градоформирующем объекте.

Заявки на торги принимаются до 29 апреля и 6 мая, а сами аукционы проведут 8 и 15 мая на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в районе Тропарево-Никулино. Его площадь составляет 1 тысячу 20,1 квадратного метра, оно занимает два этажа и имеет два входа. Объект находится по адресу Ленинский проспект, дом 156.

Дачу Строгановых XVIII века на Яузе продадут на аукционе

город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика