Два коммерческих помещения выставлены на торги в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два коммерческих помещения в районах Якиманка и Мещанском выставлены на торги. Одно из них имеет свободное назначение, а другое предназначено для бытового обслуживания, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Город предоставляет предпринимателям возможности приобретения недвижимости для бизнеса или инвестиций на открытых аукционах. Полный перечень лотов доступен на инвестиционном портале Москвы, а для экономии времени можно воспользоваться сервисом подбора объектов по заданным фильтрам: метражу, расположению и стоимости в разделе "Торги Москвы", – напомнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения занимают 72,9 и 77,8 квадратного метра соответственно. Одно из них располагается на первом этаже, а другое – на цокольном. Помещение на улице Большой Полянке находится в исторически ценном градоформирующем объекте.

Заявки на торги принимаются до 29 апреля и 6 мая, а сами аукционы проведут 8 и 15 мая на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в районе Тропарево-Никулино. Его площадь составляет 1 тысячу 20,1 квадратного метра, оно занимает два этажа и имеет два входа. Объект находится по адресу Ленинский проспект, дом 156.

