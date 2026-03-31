Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
31 марта, 07:45

Город

Город выставил на торги крупное нежилое помещение в районе Тропарево-Никулино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в районе Тропарево-Никулино. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадь помещения составляет 1 тысячу 20,1 квадратного метра, оно занимает два этажа и имеет два входа. Объект находится по адресу Ленинский проспект, дом 156. Недалеко расположены станции метро "Тропарево", "Юго-Западная" и "Университет дружбы народов".

По словам Пуртова, объект подойдет для размещения спортивного или медицинского центра, организации дополнительного образования, магазина или бизнес-кластера с коворкингом.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 апреля, сами торги состоятся 28 апреля. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалификационную электронную подпись.

Ранее на торги были выставлены три нежилых помещения в районе Сокол. Все они расположены недалеко от одноименной станции метро по адресу Новопесчаная улица, дом 4, корпус 1. Площадь объектов составляет от 30,2 до 141,5 квадратного метра.

город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика