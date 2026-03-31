Город выставил на торги крупное нежилое помещение в районе Тропарево-Никулино

Москва выставила на торги крупное коммерческое помещение в районе Тропарево-Никулино. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадь помещения составляет 1 тысячу 20,1 квадратного метра, оно занимает два этажа и имеет два входа. Объект находится по адресу Ленинский проспект, дом 156. Недалеко расположены станции метро "Тропарево", "Юго-Западная" и "Университет дружбы народов".

По словам Пуртова, объект подойдет для размещения спортивного или медицинского центра, организации дополнительного образования, магазина или бизнес-кластера с коворкингом.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 16 апреля, сами торги состоятся 28 апреля. Участникам необходимо зарегистрироваться на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалификационную электронную подпись.

Ранее на торги были выставлены три нежилых помещения в районе Сокол. Все они расположены недалеко от одноименной станции метро по адресу Новопесчаная улица, дом 4, корпус 1. Площадь объектов составляет от 30,2 до 141,5 квадратного метра.