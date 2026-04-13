13 апреля, 08:11

Город выставил на торги два нежилых помещения на Кутузовском проспекте

Два нежилых помещения свободного назначения выставлены на городских торгах в Москве. Они располагаются на Кутузовском проспекте в районе Дорогомилово, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как отметил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, Кутузовский проспект является одной из ключевых магистралей запада города.

"Стабильно высокий автомобильный и пешеходный трафик, близость к деловому центру "Москва-Сити" и активная застройка прилегающей территории дают существенный потенциал для развития бизнеса", – добавил он.

Помещения находятся в домах 14 и 30. Их площадь составляет 57,7 и 163,2 квадратного метра. При этом одно из помещений является подвальным, а другое располагается на втором этаже. Продавцом стал департамент городского имущества Москвы.

Торги проведут 23 апреля и 26 мая на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы пять нежилых помещений площадью от 52,2 до 155,8 квадратного метра в районах Кунцево и Крылатское.

Объекты расположены на Рублевском шоссе неподалеку от станции метро "Молодежная", парка "Крылатские холмы" и Суворовского парка. Помещения подходят для открытия фитнес-студий, салонов красоты, кафе, шоурумов или торговых точек.

