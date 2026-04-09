Москва выставила на торги два коммерческих помещения в Хамовниках

Город выставил на торги два помещения для бизнеса в районе Хамовники. Об этом рассказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадь объектов составляет 29,6 и 532,9 квадратного метра. Они расположены в подвалах дома 50 на Фрунзенской набережной и дома 24 на улице Хамовнический Вал. У помещений свободное назначение, поэтому они подходят для любого бизнеса.

Пуртов отметил, что Хамовники являются одним из самых престижных районов в центре Москвы. Приобретение коммерческих помещений в таком месте является выгодным, так как они находятся недалеко от Садового кольца и ТТК. Рядом расположены культурные объекты, деловые центры, а также спортивные и образовательные учреждения.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 апреля и 7 мая в зависимости от лота. Сами торги назначены на 28 апреля и 19 мая. Участники должны зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее Москва выставила на торги два нежилых помещения в Лосиноостровском районе. Объекты площадью 139,1 и 215,1 квадратного метра находятся на первом этаже дома 3 на Стартовой улице. Они подойдут для открытия аптек, центров дополнительного образования, культурно-досуговых организаций.

