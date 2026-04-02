02 апреля, 08:11

Город

Город выставил на торги два помещения для бизнеса в Лосиноостровском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

В Москве выставлены на торги два коммерческих помещения в Лосиноостровском районе, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Речь идет о помещениях, расположенных на первом этаже дома 3 на Стартовой улице. Объекты оснащены отдельными входами и имеют площадь 139,1 и 215,1 квадратного метра. Недалеко находится парк у Джамгаровского пруда со спортплощадками, Таежный сквер, учебные заведения и медучреждения.

"Развитая социальная инфраструктура района позволяет открыть здесь центры дополнительного образования, залы лечебной физической культуры, аптеки и культурно-досуговые организации", – отметил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 13 апреля, сами аукционы состоятся 21-го числа на площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В прошлом году, в том числе благодаря льготным ставкам, столичный бизнес смог сэкономить на аренде помещений порядка 8,4 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве по льготным ставкам арендуются свыше 400 тысяч квадратных метров, принадлежащих городу.

Наибольшую поддержку в 2025 году получили общественные объединения, религиозные и некоммерческие организации, профессиональные и творческие союзы, ТСЖ, торгово-промышленные палаты

Читайте также


город

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

