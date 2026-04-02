Город выставил на торги два помещения для бизнеса в Лосиноостровском районе

В Москве выставлены на торги два коммерческих помещения в Лосиноостровском районе, передал портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Речь идет о помещениях, расположенных на первом этаже дома 3 на Стартовой улице. Объекты оснащены отдельными входами и имеют площадь 139,1 и 215,1 квадратного метра. Недалеко находится парк у Джамгаровского пруда со спортплощадками, Таежный сквер, учебные заведения и медучреждения.

"Развитая социальная инфраструктура района позволяет открыть здесь центры дополнительного образования, залы лечебной физической культуры, аптеки и культурно-досуговые организации", – отметил Пуртов.

Прием заявок на участие в торгах завершится 13 апреля, сами аукционы состоятся 21-го числа на площадке "Росэлторг". Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В прошлом году, в том числе благодаря льготным ставкам, столичный бизнес смог сэкономить на аренде помещений порядка 8,4 миллиарда рублей. В настоящее время в Москве по льготным ставкам арендуются свыше 400 тысяч квадратных метров, принадлежащих городу.

Наибольшую поддержку в 2025 году получили общественные объединения, религиозные и некоммерческие организации, профессиональные и творческие союзы, ТСЖ, торгово-промышленные палаты

