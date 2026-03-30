Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 марта, 09:32

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как льготная аренда помогает предпринимателям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году столичный бизнес сэкономил на аренде помещений порядка 8,4 миллиарда рублей, в том числе благодаря льготным ставкам. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра, сейчас в столице по льготным ставкам арендуются свыше 400 тысяч квадратных метров, принадлежащих городу. Наибольшую поддержку в 2025-м, более 3,7 миллиарда рублей, получили общественные объединения, религиозные и некоммерческие организации, общероссийские профессиональные и творческие союзы, ТСЖ и торгово-промышленные палаты.

Сэкономленные средства идут в том числе на зарплаты сотрудникам, а также развитие социально значимой для Москвы деятельности, отметил Собянин.

Льготу получают и организации, которые участвуют в программе "1 рубль за квадратный метр в год". Она доступна предпринимателям, которые в результате торгов получили в аренду объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, здания для ведения образовательной деятельности и открытия гостиниц. Перед началом работы важно провести ремонт и реставрацию зданий.

Благодаря действующей на протяжении 13 лет программе только в прошлом году 4 гостиницы сэкономили почти 30 миллионов рублей, 25 образовательных учреждений – порядка 760 миллионов рублей, 21 объект культурного наследия – более 275 миллионов рублей.

Кроме того, льготные ставки может получать малый бизнес, работающий в сфере здравоохранения, ветеринарии или образования. В 2025-м таким образом предпринимателям удалось сэкономить более 600 миллионов рублей.

Ранее Собянин рассказал, что оборот электротехнической промышленности Москвы за 2025 год вырос почти на 22%. Предприятия выпускают электротехнику самого разного назначения – от бытовых светильников и розеток до зарядных станций для электромобилей. В прошлом году выручка столичных производителей приблизилась к 300 миллиардам рублей.

мэр Москвыбизнесэкономикагород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика