10 апреля, 07:54

Город

Пять помещений для бизнеса выставлены на торги в ЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на открытые аукционы пять нежилых помещений площадью от 52,2 до 155,8 квадратного метра в районах Кунцево и Крылатское. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

"Объекты расположены на Рублевском шоссе неподалеку от станции метро "Молодежная", парка "Крылатские холмы" и Суворовского парка. Помещения подходят для открытия фитнес-студий, салонов красоты, кафе, шоурумов или торговых точек", – рассказал Пуртов.

Помещения расположены по адресам Рублевское шоссе, дом 40, корпус 3, дом 93, корпус 1, и дом 95, корпус 1. Они находятся на первых этажах зданий и имеют отдельные входы.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 14 апреля по 13 мая, аукционы пройдут на электронной площадке "Росэлторг" с 23 апреля по 22 мая в зависимости от лота. Продавцом помещений выступает столичный департамент городского имущества.

Участвовать в торгах могут как юрлица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Для участия необходимо пройти регистрацию на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Ранее город выставил на торги два помещения для бизнеса в районе Хамовники. Площадь объектов составляет 29,6 и 532,9 квадратного метра. Они расположены в подвалах дома 50 на Фрунзенской набережной и дома 24 на улице Хамовнический Вал.

Кроме того, РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers, расположенный в международном деловом центре "Москва-Сити". Первоначальная стоимость составила почти 281 миллиард рублей.

"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках

