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15 июня, 09:43

Город

Новый центр женского здоровья откроют на севере Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уже 17-й центр женского здоровья скоро откроют в Москве. Его создали при городской клинической больнице имени Вересаева, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы последовательно создаем в Москве клиники, где женщины могут получить полный спектр амбулаторной помощи в одном месте, в комфортных условиях и в атмосфере доверия. Центры женского здоровья проходят на смену учреждениям старого формата", – объяснила она.

Новый центр находится по адресу улица Петрозаводская, дом 26а. Там в выходные – 20 и 21 июня – пройдут дни открытых дверей. Жительницы Москвы смогут осмотреть учреждение, пообщаться с действующими акушерами-гинекологами, увидеть высокотехнологичное оборудование. По словам заммэра, такие экскурсии уже стали хорошей традицией.

"Для москвичей это уникальная возможность узнать о современных методах терапии и диагностики в столичной медицине, получить ответы на важные вопросы", – подчеркнула Ракова.

Также во время экскурсии гости смогут прослушать лекции о самодиагностике и сохранении женского здоровья в любом возрасте. Во время мероприятия состоится розыгрыш призов.

Ранее заммэра сообщила, что всего в этом году планируют открыть 6 таких центров. Она отметила, что 16 уже работают.

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