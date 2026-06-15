Два здания РГГУ в столице получат архитектурно-художественную подсветку

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Два здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Здания расположены на Миусской площади. Они будут оформлены в единой световой концепции, что позволит создать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют свыше 400 энергоэффективных светильников, рассказал вице-мэр.

По словам Бирюкова, архитектурный облик корпусов РГГУ отличается строгой симметричной композицией и выразительными вертикальными элементами. Одним из ключевых декоративных элементов являются колонны. Концепция архитектурно-художественной подсветки предусматривает их акцентное освещение, а также мягкое выделение контуров зданий.

За последние 14 лет уровень освещенности города увеличился в 2,6 раза, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой – в 4 раза. В общей сложности Москву освещают более 1,3 миллиона светильников.

Архитектурно-художественную подсветку также получит храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе столицы. С помощью света планируется показать красоту и внешние особенности строения, выделить его декоративные элементы. Специалисты установят 440 светильников для создания акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров здания.

