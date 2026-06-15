Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 09:23

Город

Два здания РГГУ в столице получат архитектурно-художественную подсветку

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Два здания Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы получат архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Здания расположены на Миусской площади. Они будут оформлены в единой световой концепции, что позволит создать гармоничное визуальное восприятие архитектурного ансамбля в вечернее время. Энергетики АО "ОЭК" смонтируют свыше 400 энергоэффективных светильников, рассказал вице-мэр.

По словам Бирюкова, архитектурный облик корпусов РГГУ отличается строгой симметричной композицией и выразительными вертикальными элементами. Одним из ключевых декоративных элементов являются колонны. Концепция архитектурно-художественной подсветки предусматривает их акцентное освещение, а также мягкое выделение контуров зданий.

За последние 14 лет уровень освещенности города увеличился в 2,6 раза, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой – в 4 раза. В общей сложности Москву освещают более 1,3 миллиона светильников.

Архитектурно-художественную подсветку также получит храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе столицы. С помощью света планируется показать красоту и внешние особенности строения, выделить его декоративные элементы. Специалисты установят 440 светильников для создания акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров здания.

"Новости дня": более 130 объектов столицы украсят архитектурно-художественной подсветкой

Читайте также


город

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика