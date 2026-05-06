06 мая, 09:45

Город

Здание театра "У Никитских ворот" получит архитектурно-художественную подсветку

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Здание театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице в Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты уже разработали особый проект освещения театра. Он напомнил, что здание является объектом культурного наследия регионального значения и запоминается своим нарядным фасадом.

"Энергетики АО "ОЭК" установят около 300 современных светодиодных светильников, которые обеспечат равномерное и выразительное освещение театра", – сказал он.

Благодаря освещению верхнего фасада особенно подчеркнется вид рельефа и декоративной лепнины. А барельеф можно будет лучше рассмотреть после добавления локальной подсветки.

Уточняется, что вся подсветка в Москве имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета, а также умеренную яркость. Таким образом грамотно подчеркиваются декоративные элементы зданий и создается единое световое пространство мегаполиса.

За последние 14 лет столица стала в 2 раза более освещенной, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в 4 раза. Сейчас в городе свыше 1 миллиона светильников, которые при этом снижают потребление электроэнергии, так как в них используются энергоэффективные светодиоды.

Ранее стало известно, что в 2026 году планируется украсить архитектурно-художественной подсветкой более 130 столичных объектов. Например, новое освещение получат школы после реконструкции, высотка у метро "Красные ворота", главное здание Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, пожарная каланча на Русаковской улице. Сейчас специалисты разрабатывают проекты для каждого здания.

