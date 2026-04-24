Более 130 объектов в Москве оснастят архитектурно-художественной подсветкой в текущем году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Качественное освещение играет важную роль в создании комфортной и безопасной городской среды, напомнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В частности, правильно подобранная подсветка подчеркивает детали зданий, создавая единое световое пространство и делая территорию безопаснее в вечернее и ночное время.

В число объектов, которые получат подсветку, вошли здания школ, проходящие реконструкцию в рамках программы "Моя школа", высотка у метро "Красные ворота", главное здание Российского государственного гуманитарного университета на Миусской площади, а также пожарная каланча на Русаковской улице и другие.

В настоящее время специалисты ведут проектные работы, уточнили в комплексе.

Вместе с тем в этом году подсветка появится также на шести храмах и церквях, включая колокольню храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой улице и собор Богоявленского монастыря в одноименном переулке. Кроме того, ее установка планируется на 22 жилых домах на Профсоюзной улице, где в прошлом году было проведено благоустройство.

За последние 14 лет в Москве уровень освещенности вырос вдвое, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой – в 4 раза. В настоящее время столицу освещают более миллиона светильников. Причем потребление электроэнергии снижается за счет применения энергоэффективных светодиодов, заключили в ведомстве.

Тем временем в мегаполисе продолжается промывка свыше 720 элементов наружного освещения. Специалисты приводят в порядок светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также красят порядка 100 тысяч объектов.

В работах задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки. Обновление систем освещения планируется завершить до конца апреля.