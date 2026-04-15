15 апреля, 09:52

Более 720 тыс элементов наружного освещения промоют в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 720 тысяч элементов наружного освещения промоют в Москве в рамках весенней уборки. Специалисты приведут в порядок светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также покрасят свыше 100 тысяч объектов, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки", – отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Обновление систем освещения планируется завершить до конца месяца. В настоящее время работы проводятся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центре города. При промывке специалисты пользуются современными биоразлагаемыми моющими средствами, которые не вредят окружающей среде.

Энергетики уже перевели уличное освещение и подсветку столицы на летний режим работы. Всего на сегодняшний день мегаполис освещают более 1 миллиона светильников.

Ранее в Москве начались работы по ремонту дорог. Специалистам предстоит восстановить асфальт на крупных вылетных магистралях, во дворах и на улицах. Например, будет обновлено дорожное покрытие на участках МКАД и ТТК, Моховой улице, Москворецкой набережной, Ленинском и Рязанском проспектах.

