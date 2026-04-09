Свыше 700 подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы

В Москве 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов промоют после осенне-зимнего периода. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе работ специалисты столичного комплекса городского хозяйства будут применять особые технологии и привлекут специализированную технику. При этом переходы останутся открыты – для пешеходов сделают проход.

Сами переходы будут очищаться вручную, после этого работники щетками и аппаратами высокого давления смоют загрязнения с лестниц и гранитных парапетов. В случае необходимости некоторые детали будут покрашены или отремонтированы.

В промывке надземных переходов будут задействованы автовышки. Стекла отмоют особым средством, которое смоют при помощи аппаратов высокого давления.

Также в рамках весенней уборки в Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов. Специалисты окрасят решетки и обновят гранитную облицовку при необходимости. Они используют специальные моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

