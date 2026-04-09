09 апреля, 10:08

Свыше 700 подземных и надземных пешеходных переходов промоют в Москве после зимы

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве 730 подземных и остекленных надземных пешеходных переходов промоют после осенне-зимнего периода. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в ходе работ специалисты столичного комплекса городского хозяйства будут применять особые технологии и привлекут специализированную технику. При этом переходы останутся открыты – для пешеходов сделают проход.

Сами переходы будут очищаться вручную, после этого работники щетками и аппаратами высокого давления смоют загрязнения с лестниц и гранитных парапетов. В случае необходимости некоторые детали будут покрашены или отремонтированы.

В промывке надземных переходов будут задействованы автовышки. Стекла отмоют особым средством, которое смоют при помощи аппаратов высокого давления.

Также в рамках весенней уборки в Москве промоют более 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов. Специалисты окрасят решетки и обновят гранитную облицовку при необходимости. Они используют специальные моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

Весенняя уборка началась у Живописного моста в Москве

Читайте также


Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
