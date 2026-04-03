Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве после зимы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали промывать транспортные тоннели после осенне-зимнего периода. Они проведут работы на более чем 100 объектах, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты промоют Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннели. В рамках работ они будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения. Все мероприятия планируется завершить до конца апреля.

"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети", – подчеркнул вице-мэр.

В работах будут использованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника. Промывка проводится при положительной температуре ночью с 22:00 до 06:00 или в выходные дни.

Кроме того, в рамках весенней уборки в Москве промоют свыше 13,3 тысячи вентиляционных шахт коллекторов. Весной также окрашивают решетки и обновляют облицовку из гранита при необходимости. Специалисты используют особые моющие средства, мойки высокого давления, а также высоконапорное оборудование "Посейдон".

