Храм на юго-западе Москвы получит архитектурно-художественную подсветку

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе Москвы получит архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, перед началом работ специалисты разработали особую концепцию освещения храма на Новочеремушкинской улице. Перед ними стоит задача с помощью света показать красоту и внешние особенности здания, выделить его декоративные элементы.

Энергетикам АО "ОЭК" предстоит установить 440 светильников для создания акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров храма. Все они имеют теплый или нейтральный белый оттенок.

С 2011 года освещения в Москве стало в 2,6 раза больше, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в 4 раза. Всего в столице свыше 1,3 миллиона энергоэффективных светильников, которые снижают потребление энергии.

Вместе с тем архитектурно-художественная подсветка украсит здание театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице. Для него также был разработан специальный проект. Всего специалисты установят около 300 светильников, которые подчеркнут декоративные элементы фасада.