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02 июня, 09:52

Город

Храм на юго-западе Москвы получит архитектурно-художественную подсветку

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Храм Всех Святых в земле Российской просиявших на юго-западе Москвы получит архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, перед началом работ специалисты разработали особую концепцию освещения храма на Новочеремушкинской улице. Перед ними стоит задача с помощью света показать красоту и внешние особенности здания, выделить его декоративные элементы.

Энергетикам АО "ОЭК" предстоит установить 440 светильников для создания акцентной подсветки верхнего свода, куполов и контуров храма. Все они имеют теплый или нейтральный белый оттенок.

С 2011 года освещения в Москве стало в 2,6 раза больше, а число зданий с архитектурно-художественной подсветкой выросло в 4 раза. Всего в столице свыше 1,3 миллиона энергоэффективных светильников, которые снижают потребление энергии.

Вместе с тем архитектурно-художественная подсветка украсит здание театра "У Никитских ворот" на Большой Никитской улице. Для него также был разработан специальный проект. Всего специалисты установят около 300 светильников, которые подчеркнут декоративные элементы фасада.

"Новости дня": более 130 объектов столицы украсят архитектурно-художественной подсветкой

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