Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 08:12

Город

Москва выставила на торги 27 участков для ИЖС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на торги 27 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, 21 участок доступен для приобретения в ТиНАО, 5 – в ВАО, 1 – в ЗАО. Их площадь составляет от 5 до 26 соток. Данные территории позволяют возвести дома от 207,2 до 1,3 тысячи квадратных метров.

"Аукционы проходят онлайн, к ним допускаются только физические лица. Средняя конкуренция составляет 8 претендентов на лот", – сказал Пуртов.

Кроме того, на таких участках можно строить гаражи и хозяйственные помещения. Также владельцы могут заниматься садоводством или вести личное подсобное хозяйство.

Заявки принимаются до 3 апреля – 15 мая в зависимости от лота. Сами торги пройдут с 9 апреля по 21 мая. Участникам необходимо зарегистрироваться на электронной площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалификационную электронную подпись.

Как рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, владельцы участков в Москве могут жить в частном доме, но при этом пользоваться инфраструктурой города. Сейчас на городскую землю высокий спрос – на каждый участок претендуют от двух и более потенциальных покупателей.

Она добавила, что из общего числа земельных участков для ИЖС на городских аукционах реализовано свыше 95%. За последние 5 лет так приобрели 452 участка, а без торгов – 20. Если же на землю претендует только один человек, он может приобрести ее по кадастровой стоимости.

Ранее на торги было выставлено крупное нежилое помещение в районе Тропарево-Никулино. Его площадь составляет 1 тысячу 20,1 квадратного метра, оно занимает два этажа и имеет два входа. Недалеко расположены станции метро "Тропарево", "Юго-Западная" и "Университет дружбы народов".

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика