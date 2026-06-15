"Биокластер" на ВДНХ и Биологический музей подготовили программу ко Дню бабочек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Биокластер" на ВДНХ и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева подготовили тематическую программу в преддверии Дня бабочек, 18 июня. Она состоится в рамках Московской музейной недели, билеты можно оформить в сервисе "Мосбилет", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В основном корпусе музея по адресу Малая Грузинская улица, дом 15 гостей ждет кураторская экскурсия по выставке "Фантастические насекомые", интерактивное занятия и демонстрация чешуекрылых из коллекций музея под микроскопом. Также посетители смогут побывать в мастерской и сыграть в посвященную бабочкам настольную игру.

Экскурсия по выставке пройдет в 15:00 и 17:00. Ее можно посетить по входному билету и предварительной регистрации, доступной в "Мосбилете".

В 13:30 и 14:30 участники интерактивного занятия "Прыг-скок: с цветка на цветок!" узнают о процессе опыления растений. Им расскажут о взаимосвязях растений и насекомых и о том, какими бывают опылители. Мероприятия можно посетить по входному билету в музей и предварительной регистрации.

С 13:00 до 17:00 состоится демонстрация чешуекрылых из коллекций музея. Все желающие смогут рассмотреть бабочек под микроскопом. Участие – по входному билету в музей.

Кроме того, с 13:00 до 16:00 для гостей проведут зоологическое лото "Бабочки Олимпа". Настольная игра познакомит с порхающими воплощениями Аполлона, Ириды, Махаона, Мнемозины и других легендарных персонажей. Посещение доступно по входному билету в музей.

С 13:00 до 16:30 в учреждении также будет работать мастерская. Там посетители смогут сделать свою уникальную бабочку из подручных материалов. Посетить занятие можно по входному билету в музей.

С 13:00 до 16:00 пройдут демонстрация живых бабочек, а также мастер-классы партнеров музея по их кормлению. Участие – по входному билету.

Помимо этого, 18 июня все желающие смогут полюбоваться цветами в экспозициях "Пионы среднего и позднего срока цветения" и "Чубушники" в рамках цикла выставок "Цветы наших садов". Посещение – по входному билету в музей.

Тем временем в павильоне № 28 "Пчеловодство" в "Биокластере" на ВДНХ в 13:00 и 15:00 посетителей ждут на семейную экскурсию "Чешуекрылая вселенная". Участникам расскажут, почему ученые называют бабочек чешуекрылыми. Также они увидят десятки экспонатов со всего мира – от скромных мотыльков до больших тропических бабочек. Помещение – по входному билету и предварительной регистрации.

Вместе с тем на центральной аллее парка "Ходынское поле" открылась фотовыставка ко Дню молодежи. Она будет работать до 30 июня. Экспозиция представляет собой стенды с фотографиями молодых людей, занимающихся спортом и участвующих в городских мероприятиях. Одной из героинь выставки стала амбассадор "Молодежи Москвы" студентка Анастасия Евдокимова, которая помогает организовывать столичные мероприятия и становится автором некоторых столичных проектов.