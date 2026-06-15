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15 июня, 08:18

Общество

Жители Раменок с начала года отправили участникам СВО более 55 тонн гумпомощи

Фото: пресс-служба префектуры Западного административного округа города Москвы

Представители добровольческого движения "Под защитой" с начала года направили в зону спецоперации свыше 55 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

В этот раз они выслали в зону СВО средства связи, лекарства, вещи первой необходимости, антидроновые шторы, а также машину "Нива". После этого активисты начали собирать новую партию гуманитарного груза, которая будет предназначена для детей Волновахи.

Представители движения изготавливают средства защиты и собирают гумпомощь для военных, пациентов госпиталей, а также для жителей приграничных и новых регионов РФ на территории храма Преподобного Андрея Рублева в Раменках. Не остаются в стороне и прихожане, которые приносят волонтерам различные предметы, продукты и иные вещи.

Кроме того, добровольцам помогают студенты московских вузов, которые занимаются упаковкой и погрузкой готовых защитных средств. Также движение "Под защитой" сотрудничает с волонтерами из разных регионов РФ и оказывает помощь в отправке собранных грузов военным, пациентам госпиталей и мирным гражданам.

В состав гуманитарных грузов зачастую входит мед из Башкирии, мазь от ожогов из Ростовской области и иные предметы. Добровольцам из Якутии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Воронежской области организация направила чертежи машины для создания маскировочных сетей, благодаря чему был налажен выпуск данной продукции в российских регионах.

Руководитель движения "Под защитой" Алла Бруцкая отмечает, что военнослужащие часто направляют благодарности волонтерам.

"Бойцам дорога каждая минута – тем ценнее для нас слова, на запись которых они находят силы и время. А наше дело – продолжать работать и помогать до тех пор, пока по­мощь будет нужна", – добавила Бруцкая.

Помочь собрать гуманитарный груз или создать средства защиты может каждый. Для этого нужно прийти в храм, который расположен на улице Раменки, в период с 07:00 до 20:00. Контактный телефон: +7 499 739⁠-30⁠-53. Волонтерские организации функционируют также в районах Кунцево, Солнцево, Очаково-Матвеевском и Ново-Переделкино.

В прошлом году жители запада Москвы выслали участникам СВО и жителям новых регионов РФ свыше 300 тонн гуманитарной помощи.

В свою очередь, добровольческий клуб "Давайте делать добрые дела!", основанный в 2022 году в районе Северное Тушино, направил бойцам СВО уже свыше 25 тонн грузов. Клуб основала жительница района Елена Рудакова. Она захотела создать производство предметов первой необходимости для военнослужащих.

Сейчас в клубе помогают порядка 150 волонтеров. Они вяжут теплые вещи, создают антитепловизионные одеяла и тактические носилки. Также добровольцы создали производство деталей для беспилотников с помощью 3D-принтеров. Первая партия, включающая 50 изделий, была передана в мае.

Большую партию гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО активисты в Митине

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