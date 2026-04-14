РИА Новости: блогер Лерчек назвала четвертого ребенка Даниэлем

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) выбрала имя Даниэль для своего четвертого ребенка, которого родила от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из окружения девушки.

По словам собеседника агентства, пара решила назвать новорожденного двойным именем, однако чаще мальчика называют Даниэль.

В 2024 году правоохранители возбудили уголовное дело против Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина. Блогеры обвинялись в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Суд отправил фигурантов под домашний арест, а в 2026 году Чекалина приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.

При этом в ноябре 2025 года стало известно о беременности Лерчек. Она родила сына 24 февраля 2026-го. Вскоре после родов врачи нашли у блогера злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем выявили рак желудка четвертой стадии.

Блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Из-за заболевания суд смягчил меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий. Уголовное дело в отношении Лерчек приостановили до ее выздоровления. Позднее суд прекратил дело о банкротстве блогера в связи с погашением задолженности по налогам.

