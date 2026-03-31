31 марта, 13:32

Шоу-бизнес

Суд прекратил дело о банкротстве Лерчек после погашения долга

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) в связи с погашением задолженности по налогам. Об этом ТАСС заявили в судебной инстанции.

В свою очередь, УФНС России по Кировской области предоставило в суд материалы о полном погашении долга в 176 миллионов рублей, включая пени и штрафы, со стороны блогера.

Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин обвиняются в выводе за границу свыше 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Под домашний арест их отправили осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, а ее экс-супруг сознался в неуплате налогов, но отрицает причастность к выводу средств.

Позднее у блогера выявили злокачественные клетки и метастазы в легких. Врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии. Лерчек начала проходить химиотерапию и лучевую терапию.

С учетом состояния ее здоровья суд смягчил ей меру пресечения – с домашнего ареста на запрет определенных действий. Уголовное дело против нее было приостановлено до выздоровления.

