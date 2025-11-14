РИА Новости: блогер Лерчек беременна в четвертый раз

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек. – Прим. ред.), находящаяся под домашним арестом, беременна в четвертый раз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"К материалам следствия приобщена справка о беременности Чекалиной, выданная врачом-гинекологом", – сказал собеседник агентства.

В ближайшее время Гагаринский суд в Москве приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина, с которым блогер развелась летом 2024 года.

В октябре того же года блогерам и их бизнес-партнеру Роману Вишняку предъявили обвинение в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Спустя время всех троих задержали.

Их обвинили в выводе валюты из России на сумму свыше 250 миллионов рублей по подложным документам в составе организованной группы. Столичный суд отправил Чекалиных и их бизнес-партнера под домашний арест. Помимо этого, суд арестовал имущество Лерчек.

При этом сама блогер не признала свою вину. Также бывшие супруги обжаловали решение о домашнем аресте, однако Мосгорсуд не удовлетворил их просьбу.

Спустя время Вишняк признал вину по делу о выводе денежных средств за границу. Он также заключил досудебное соглашение и его отпустили из-под домашнего ареста.

В сентябре 2025 года следствие было завершено, а дело направлено в суд.