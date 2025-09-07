Завершено следствие по делу блогера Лерчек

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следствие по уголовному делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема завершено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что следственные действия закончились 29 августа. Чекалины приступили к ознакомлению с материалами дела. По информации агентства, они изучили 40 листов из 15 томов.

В октябре 2024 года Чекалиным и их бизнес-партнеру Роману Вишняку было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. Сторона обвинения выявила недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест. В июле этого года Троицкий суд Москвы принял решение о продлении на месяц домашнего ареста блогерам.