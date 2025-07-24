Суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

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Троицкий суд Москвы принял решение о продлении на месяц домашнего ареста блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и ее супругу Артему Чекалину, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В 2023 году против Чекалиных выдвинули обвинения в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. Позднее они закрыли задолженность, поэтому дело об уклонении от налогов было прекращено.

В октябре 2024-го блогеров и их бизнес-партнера обвинили в незаконном выводе свыше 250 миллионов рублей по подложным документам. В документах экс-супругов обнаружили недостоверную информацию об основаниях, целях и назначении переводов.

Под домашний арест Лерчек и ее бывший муж были отправлены в конце прошлого года.