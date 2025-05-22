SHOT: у блогера Лерчек появился новый долг перед ФНС

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У блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) появился новый долг перед ФНС России. Его размер составляет 28 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

В разговоре с RT адвокат Валерии и Артема Чекалиных Константин Третьяков заявил, что не знает о новом долге.

"Периодически всплывают какие-то суммы – пени, штрафы и прочее за отчетные периоды. Если должны, все заплатим", – сказал адвокат.

В 2023 году экс-супруги обвинялись в неуплате налогов более чем на 300 миллионов рублей. Дело было прекращено после того, как они закрыли задолженность.

Осенью 2024-го блогерам и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в незаконном выводе свыше 250 миллионов рублей за рубеж по подложным документам. Как утверждалось, Чекалины представили недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Спустя время бывших супругов отправили под домашний арест. В марте 2025 года суд продлил меру пресечения на два месяца, Мосгорсуд признал это решение законным, отказав в удовлетворении апелляции.