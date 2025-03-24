Суд продлил меру пресечения блогеру Лерчек и ее экс-супругу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Троицкий районный суд Москвы продлил домашний арест блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) и ее бывшему супругу Артему Чекалину, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

"Удовлетворено ходатайство следователя о продлении меры пресечения <...> на срок 2 месяца", – говорится в решении суда.

Также домашний арест на 2 месяца продлен фигуранту дела, бизнес-партнеру блогеров Роману Вишняку.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

В октябре 2024 года Чекалиным и их бизнес-партнеру было предъявлено обвинение в незаконном выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам. По данным стороны обвинения, в документах экс-супругов были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В конце прошлого года суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест. 17 марта судебные органы признали законным решение о продлении домашнего ареста бывшим супругам.

