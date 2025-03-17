Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-мужа блогера Лерчек

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Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину, передает ТАСС.

Суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу адвокатов Чекалина без удовлетворения. Сообщается, что экс-супруг Валерии Чекалиной на судебное заседание не пришел.

Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в выводе валюты по подложным документам в октябре прошлого года. По данным прокуратуры Москвы, в документах, которые были предоставлены бывшими супругами в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В связи с этим суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга под домашний арест. При этом следователь по данному делу выступал за то, чтобы отправить Артема Чекалина под домашний арест, так как в противном случае он мог скрыться от полиции, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей.

Вместе с тем суд оставил под домашним арестом и саму Лерчек. Блогер также не явилась на заседание суда.