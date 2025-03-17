Суд оставил блогера Лерчек под домашним арестом

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Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста блогеру Лерчек (Валерия Чекалина). Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников – без удовлетворения", – сказала судья.

Сама Чекалина на заседании суда не присутствовала.

Суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за рубеж 4 октября 2024 года. Вместе с ними под домашний арест был отправлен бизнес-партнер блогеров Роман Вишняк. Позднее меру пресечения продлевали.

Дело было возбуждено из-за введенных более 250 миллионов рублей при оплате марафонов Лерчек через Дубай. В январе 2025-го суд арестовал имущество блогера на период предварительного следствия и судебного разбирательства.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.