Бывший супруг блогера Лерчек обжаловал домашний арест

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Бывший муж блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем обжаловал свой домашний арест по делу о выводе из России свыше 250 миллионов рублей. Соответствующая информация указана на сайте судов общей юрисдикции.

Отмечается, что судебное заседание по данному делу пройдет 17 марта.

Чекалиным и их бизнес-партнеру предъявили обвинение в выводе валюты по подложным документам в октябре прошлого года.

По данным прокуратуры Москвы, в документах, которые были предоставлены бывшими супругами в учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были выявлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Следователь по данному делу выступил за то, чтобы отправить Чекалина под домашний арест, так как в противном случае он мог скрыться от полиции, уничтожить доказательства по делу или оказать давление на свидетелей.

