Суд в Москве арестовал имущество блогера Лерчек

Фото: youtube.com/Алёна, блин!

Троицкий суд Москвы арестовал имущество блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Таким образом, все денежные средства Чекалиной арестованы на период предварительного следствия и судебного разбирательства.

Суд отправил Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за рубеж 4 октября 2024 года. Вместе с ними был арестован их партнер по бизнесу Роман Вишняк. Позднее меру пресечения блогерам продлевали.

Дело было возбуждено из-за введенных более 250 миллионов рублей при оплате марафонов Лерчек через Дубай.

В 2023 году Чекалины обвинялись в неуплате налогов на сумму в размере более 300 миллионов рублей, но они закрыли задолженность, а дело об уклонении от налогов было прекращено.

